சங்கன்வலசை சங்கூருணி துார்வாரப்பட வேண்டும்: மனு கொடுத்தும் பயனில்லை
சங்கன்வலசை சங்கூருணி துார்வாரப்பட வேண்டும்: மனு கொடுத்தும் பயனில்லை
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 09:30 PM
திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி அருகே சின்னாண்டி வலசை ஊராட்சி சங்கன்வலசையில் 2 ஏக்கரில் சங்கூருணி உள்ளது.
சங்கூருணியின் உள்பகுதி பாசி படர்ந்தும் சேறும் சகதியுமாக உள்ளதால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் ஊருணியை பயன்படுத்த முடியாத நிலை பல மாதங்களாக தொடர்கிறது. வரக்கூடிய பருவமழைக்கு முன்னதாக ஊருணியில் உள்ள கழிவு நீரை வெளியேற்றி ஆழப்படுத்த வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கையை விடுத்தனர்.
சங்கன்வலசையைச் சேர்ந்த கீர்த்திஷ்குமார் கூறியதாவது:
கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் சங்கூருணியை துார்வாரி பொதுமக்கள் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ப மராமத்து பணிகளை செய்ய வேண்டும் என திருப்புல்லாணி யூனியன் அலுவலகத்தில் கொடுத்த மனுவிற்கு இதுவரை உரிய நடவடிக்கை இல்லை. தற்போது மழைக் காலம் துவங்க இருப்பதால் மழை நீரை சேகரிக்க முடியாத நிலை ஏற்படும். திருப்புல்லாணி யூனியன் அலுவலகத்தினர் சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.