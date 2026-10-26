கூட்டுறவு அங்காடிகளில் இன்றுமுதல் சன்ன ரக அரிசி விற்பனை
கூட்டுறவு அங்காடிகளில் இன்றுமுதல் சன்ன ரக அரிசி விற்பனை
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 08:02 PM
ராமநாதபுரம்: அரிசி விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ராம்கோ நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை சார்பில் ராமநாதபுரம், ராமேஸ்வரம், பரமக்குடி, சாயல்குடி ஆகிய இடங்களில் ‘ஏ’ தர சன்னரக அரிசியை அமுதம், கூட்டுறவு அங்காடிகள் வாயிலாக பொதுமக்களின் தேவைக்கேற்ப அதிகபட்சமாக குடும்பம் ஒன்றுக்கு 5 கிலோ வீதம் 1 கிலோ ரூ.30க்கு இன்று (அக்.,21) முதல் விற்கப்படுகிறது.
வெளிச்சந்தையை விட விலை குறைக்கப்பட்டு கிலோ புழுங்கல் பொன்னி அரிசி ரூ.60, துவரம் பருப்பு ரூ.130, உளுந்தம் பருப்பு ரூ.140, பூண்டு ரூ.240, மல்லி (தனியா) ரூ.240, மிளகாய் ரூ.330 விற்கப்படுகிறது. மேலும் விபரங்களுக்கு ராமநாதபுரம் – 90038 45790, ராமேஸ்வரம் 82481 09544, பரமக்குடி- 93615 49014, சாயல்குடி – 98650 16265 ஆகிய அலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.––