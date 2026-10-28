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பள்ளி மேலாண்மை குழு மறுகட்டமைப்பு கூட்டம் பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்டம்
பள்ளி மேலாண்மை குழு மறுகட்டமைப்பு கூட்டம் பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்டம்
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 10:24 PM
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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் அருகே இளஞ்செம்பூர் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் மேலாண்மைக் குழு மறு கட்டமைப்பு கூட்டம் நடந்தது.
மாணவர்களின் கல்வித் தரத்தை மேம்படுத்துதல், அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுதல் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு செயல்படுகிறது. கூட்டத்தில் தலைமையாசிரியர் கார்த்திகேயன் தலைமை வகித்தார்.
அப்போது பள்ளி மேலாண்மைக் குழு புதிய தலைவராக திருச்செல்வி தேர்வு செய்யப்பட்டார். துணைத்தலைவர் உட்பட 24 உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.