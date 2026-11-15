பள்ளி அருகே தேங்கும் கழிவுநீரால் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம்
பள்ளி அருகே தேங்கும் கழிவுநீரால் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம்
UPDATED : நவ 14, 2026 11:08 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:34 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி அருகே தேங்கும் கழிவு நீரால் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
முதுகுளத்துார் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டு அதன் மூலம் வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் கழிவுநீர் செல்கிறது. முதுகுளத்துார் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு 400 க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். இந்நிலையில் பள்ளி அருகே உள்ள கால்வாயில் கழிவுநீர் முறையாக செல்லாமல் காலியிடத்தில் கழிவுநீர் சென்று குளம் போல் தேங்கியுள்ளது.
இதனால் துர்நாற்றம் ஏற்பட்டு சுகாதாரக்கேடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. தற்போது பருவ மழைக் காலம் என்பதால் டெங்கு காய்ச்சல் பரவும் நிலையில் பள்ளி அருகே தேங்கும் கழிவு நீரால் மாணவர்களுக்கு டெங்கு காய்ச்சல் பரவும் அபாயம் உள்ளது. இப்பகுதியில் நடப்பதற்கு மக்கள் முகம் சுளிக்கின்றனர். எனவே சம்பந்தப்பட்ட பேரூராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து பள்ளி அருகே கழிவு நீர் தேங்காமல் இருக்கவும் கால்வாயில் கழிவுநீர் செல்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்தனர்.