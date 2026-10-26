/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ஊருணியில் மூழ்கி பள்ளி மாணவி பலி
UPDATED : அக் 25, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:06 PM
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கமுதி: கமுதி அருகே சுந்தராபுரத்தைச் சேர்ந்த முருகபாண்டி-, விமலா தம்பதியின் மகள்கள் நாகமீரா 15, நாகநந்தினி 16, உட்பட மூன்று பேர் சுந்தராபுரத்தில் உள்ள வண்ணான் ஊருணிக்கு குளிக்க சென்றனர்.
அப்போது பிளஸ் 1 மாணவி நாகநந்தினி ஆழமான பகுதியில் சென்று மூழ்கினார். இதனை பார்த்த நாகமீரா வெளியில் வந்து உறவினரிடம் கூறிய நிலையில் வந்து பார்த்தபோது தண்ணீரில் மூழ்கி நாகநந்தினி இறந்தார். கமுதி இன்ஸ்பெக்டர் சதீஷ்குமார் விசாரிக்கிறார்.