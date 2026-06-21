/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ ரூ. 2 லட்சம் மதிப்பிலான கடல் அட்டை பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:20 PM
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தொண்டி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி அருகே சோலியக்குடி லாஞ்சியடியில் தடை செய்யப்பட்ட கடல் அட்டைகள் இலங்கைக்கு கடத்தப்படுவதாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
வனச்சரக அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் அப்பகுதியில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். சந்தேகத்திற்கு இடமளிப்பதாக நின்று கொண்டிருந்த ஒருவர் வனத்துறையினரை கண்டதும் பிளாஸ்டிக் கேன்களை அப்படியே போட்டு விட்டு தப்பி ஓடினார். கேன்களை வனத்துறையினர் சோதனையிட்டனர். அதில் கடலில் பிடிக்கப்பட்ட பதப்படுத்தப்படாத 74 கிலோ கடல் அட்டைகள் இருந்தன. ரூ.2 லட்சம் மதிப்புள்ள கடல் அட்டைகளை பறிமுதல் செய்த வனத்துறையினர் தப்பியவரை தேடி வருகின்றனர்.