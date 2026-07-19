/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ கடல் கொந்தளிப்பு: மீனவர்களுக்கு தடை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:35 AM
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ராமேஸ்வரம்: தனுஷ்கோடி கடல் கொந்தளிப்புடன் காணப்படுவதால் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்கச் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தென்மேற்கு பருவக்காற்று தீவிரமடைந்து சில நாட்களாக ராமேஸ்வரம் பகுதியில் மணிக்கு 50 முதல் 60 கி.மீ., வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசுகிறது. இதனால் தனுஷ்கோடியில் ராட்சத அலைகள் எழுந்து கடல் கொந்தளிப்புடன் காணப்படுகிறது.
தொடர்ந்து சூறாவளி காற்று வீசுவதால் 2வது நாளாக நேற்றும் ராமேஸ்வரம், பாம்பன், தனுஷ்கோடி, மண்டபம் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல மீன்வளத்துறையினர் தடை விதித்தனர். இதனால் 10 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மீனவர்கள் வீடுகளில் முடங்கினர்.