கடலில் தவறி விழுந்த மீனவரை தேடும் பணி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:27 PM
தொண்டி: தொண்டி அருகே பாசிபட்டினத்தை சேர்ந்தவர் சந்தனமாரி 42. இவர் நேற்று (நவ.,5) தனக்கு சொந்தமான நாட்டுப்படகில் மகன்கள் காளீஸ்வரன் 18, பரத் 16, ஆகியோருடன் பாசிபட்டினம் கடலில் இருந்து 3 கடல் மைல் தொலைவில் நண்டு பிடிப்பதற்காக வலை விரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக பரத் படகிலிருந்து தவறி விழுந்தார்.
தந்தை சந்தனமாரி மகனை காப்பாற்றும் அவசரத்தில் கடலில் குதித்தார். இதனிடையே காளீஸ்வரன் கடலில் குதித்து பரத்தை மீட்டார். மாயமான சந்தனமாரியை தேடும் பணி 2–வது நாளாக நடக்கிறது. தொண்டி மரைன் போலீசார், மீனவர்கள் உதவியுடனும், மண்டபத்தில் உள்ள நேவல் (கடற்படை பிரிவு) வீரர்களும் வரவழைக்கப்பட்டு தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஆழ்கடலில் மூழ்கியவர்களை கண்டறிய நவீன ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் மற்றும் டைவிங் உபகரணங்களுடன் கூடிய சிறப்பு மீட்புக் குழுவினரும் கடலுக்குள் இறங்கி தேடி வருகின்றனர்.