/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/புதிய பஸ்ஸ்டாண்டில் இருக்கைகள் சேதம்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:34 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் புதிய பஸ்ஸ்டாண்டில் பயணிகளுக்கு போதுமான வசதிகள் இல்லை. அமரும் இருக்கைகளும் சேதமடைந்துள்ளன.
ராமநாதபுரம் புதிய பஸ்ஸ்டாண்ட் 91 கடைகளுடன் ரூ.20 கோடியில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கிருந்து மதுரை, துாத்துக்குடி, கும்பகோணம், புதுக்கோட்டை ஆகிய வெளி மாவட்டங்கள், உள்ளூர் பகுதிகளுக்கு ஏராளமான பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது. தினமும் ஏராளமான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர்.
பயணிகளுக்குரிய இருக்கை, குடிநீர், கழிப்பிடம் பெயரளவில் மட்டுமே செய்துள்ளனர். குறிப்பாக தற்போதுள்ள சேர்களும் சேதமடைந்துள்ளன. அவற்றை சரிசெய்து, கூடுதலாக இருக்கை, குடிநீர் வசதிகளை செய்து தர நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.