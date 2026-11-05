பாம்பன் தேசிய நெடுஞ்சாலை பாலம் ஓரத்தில் சீமைக்கருவேலம்: விஷ ஜந்துக்கள் நடமாட்டம்: துர்நாற்றம்
பாம்பன் தேசிய நெடுஞ்சாலை பாலம் ஓரத்தில் சீமைக்கருவேலம்: விஷ ஜந்துக்கள் நடமாட்டம்: துர்நாற்றம்
UPDATED : நவ 05, 2026 01:11 AM
ADDED : நவ 04, 2026 02:05 PM
ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் தேசிய நெடுஞ்சாலை பாலம் ஓரத்தில் சீமைக்கருவேல மரங்கள் வளர்ந்துள்ளது. மேலும் அப்பகுதியில் கொட்டப்படும் கழிவுகளால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
பாம்பன் கடலில் அமைந்துள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை பாலம் 1988 முதல் மக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது. இப்பாலம் வழியாக தினமும் ஏராளமான பக்தர்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் வாகனங்களில் ராமேஸ்வரம் கோயில், தனுஷ்கோடிக்கு வந்து செல்கின்றனர். பிரசித்த பெற்ற பாலத்தின் இருபுறம் நுழைவு பகுதியில் சீமைக்கருவேல மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளது.
இதனுள், பாம்பனில் உள்ள வியாபாரிகள் ஆடு, கோழி இறைச்சி கழிவுகளை கொட்டுகின்றனர். இதனால் இப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவதால் பாலத்தில் செல்லும் மக்கள், சுற்றுலாப்பயணிகள் அருவருப்புடன் செல்கின்றனர். மேலும் முள்மரங்களை புகலிடமாக்கியுள்ள பாம்புகள், விஷ வண்டுகளால் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு விபரீதம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே மரங்களை அகற்றி சுகாதாரம் பராமரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.