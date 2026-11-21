பரமக்குடி நகராட்சியில் ஒலிம்பிக் பயிற்சி மையம் இடம் தேர்வு பணி: 7.5 ஏக்கரில் அமைய உள்ளது
பரமக்குடி நகராட்சியில் ஒலிம்பிக் பயிற்சி மையம் இடம் தேர்வு பணி: 7.5 ஏக்கரில் அமைய உள்ளது
UPDATED : நவ 20, 2026 04:03 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:00 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி நகராட்சி பகுதியில் 7.5 ஏக்கரில் ஒலிம்பிக் பயிற்சி மையம் அமைக்கப்பட உள்ள நிலையில் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பரமக்குடியில் சர்வதேச தரத்தில் ஒலிம்பிக் பயிற்சி மையம் அமைக்கப்படும் என கடந்த ஆக., மாதம் சட்டசபையில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசினார். இதன்படி நவ.,18ல் சென்னை, திருவண்ணாமலை, கோவை, நாகப்பட்டினம் உட்பட பரமக்குடியில் நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து பரமக்குடிக்கு 7.50 ஏக்கரில் ஒலிம்பிக் சென்டர் அமைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இதற்காக நகராட்சி பகுதியில் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு மாவட்ட கலெக்டர் உள்ளிட்டோரின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நல அலுவலர் தினேஷ் கூறினார்.
மேலும் கட்டுமான வடிவம், திட்ட மதிப்பீடு தயார் செய்யும் பணிகளையும் பொதுப்பணித்துறையினர் துவங்கியுள்ளனர். இதன்படி பரமக்குடியில் ஒலிம்பிக் சென்டர் அமையும் நிலையில் கடைக்கோடி ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருந்து ஏராளமான விளையாட்டு வீரர்கள் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது.
தொடர்ந்து போட்டிகள் நடத்தப்படும் நிலையில் நகரின் வளர்ச்சிக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் என விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.