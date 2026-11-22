/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ஆசிரியர் கூட்டணி நிர்வாகிகள் தேர்வு
UPDATED : நவ 21, 2026 05:13 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:10 PM
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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துாரில் தமிழ்நாடு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி முதுகுளத்துார் வட்டார கிளை தேர்தல் நடந்தது. தேர்தல் ஆணையாளர்களாக மாவட்ட செயலாளர் வசந்தகுமார், போகலுார் வட்டார செயலாளர் கரிகாலன் முன்னிலை வகித்தனர். புதிய தலைவராக திருப்பதி, செயலாளர் காளிமுத்து, பொருளாளர் தேவி, மாவட்ட பொதுக்குழு உறுப்பினர் அந்தோணி ஸ்டீபன் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
புதிய நிர்வாகிகளுக்கு முதுகுளத்துார் ஒன்றியத்தில் பணிபுரியும் ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணியை சேர்ந்த நிர்வாகிகள், ஆசிரியர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.