/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/தேசிய அளவில் கருத்தரங்கம்
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 10:14 PM
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கீழக்கரை: கீழக்கரை செய்யது ஹமிதா கலை அறிவியல் கல்லுாரி வணிகவியல் துறை மற்றும் கணினி பயன்பாட்டியல் துறை சார்பில் ‘நிலையான சமூக மாற்றம் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான இணையதள மாற்றங்கள்’ என்ற தலைப்பில் தேசிய அளவிலான கருத்தரங்கம் நடந்தது.
முகமது சதக் அறக்கட்டளை இயக்குநர் ஹபீப் முகமது சதக்கத்துல்லா தலைமை வகித்தார். முதல்வர் ராஜசேகர் முன்னிலை வகித்தார்.துணை முதல்வர் பொரோஸ்கான் வரவேற்றார். அழகப்பா பல்கலை ஆட்சிக் குழு தலைவர் பேராசிரியர் வேதிராஜன், வணிகவியல் துறை பேராசிரியர் விநாயகமூர்த்தி, மானாமதுரை அரசு கல்லுாரி பேராசிரியர் செண்பகநாதன் ஆகியோர் பேசினர். பல்வேறு கல்லுாரி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.