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﻿ செங்கோல் மாதா சர்ச் கொடியேற்றம்

﻿ செங்கோல் மாதா சர்ச் கொடியேற்றம்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 12:35 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 12:35 AM

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தொண்டி: தொண்டி அருகே காரங்காடு செங்கோல் மாதா சர்ச் திருவிழாவை முன்னிட்டு நேற்று முன்தினம் மாலையில் கொடியேற்றம் நடந்தது. ஆக.,2 வரை 10 நாட்கள் திருவிழா நடைபெறும்.

முன்னதாக மாதாவின் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட கொடி ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து சிறப்பு திருப்பலி நடந்தது.

சிவகங்கை மறைவட்ட அதிபர் ஜெபமாலை சுரேஷ் தலைமையில் கொடியேற்றப்பட்டது. காரங்காடு பாதிரியார் ரெமிஜியஸ் மற்றும் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். ஆக.,1ல் தேர்பவனியும், மறுநாள் கொடியிறக்கம் நடக்கிறது.

*ஆர்.எஸ்.மங்கலம் சவேரியார் நகர் புனித சந்தியாகப்பர் சர்ச் விழாவை முன்னிட்டு நேற்று மாலை திருவிழா கூட்டு திருப்பலி நடந்தது. அதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற தேர்பவனி விழாவில் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் சந்தியாகப்பர் வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.

பெண்கள் தெருக்களில் மாக்கோலமிட்டு வரவேற்றனர். ஏற்பாடுகளை சவேரியார் நகர் கிராம மக்கள் செய்திருந்தனர்.

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