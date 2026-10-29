அழகன்குளம் விலக்கு ரோட்டில் சென்டர் மீடியன் அமையுங்கள்
அழகன்குளம் விலக்கு ரோட்டில் சென்டர் மீடியன் அமையுங்கள்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 10:04 PM
தேவிபட்டினம்: அழகன்குளம் விலக்கு ரோட்டில் விபத்துக்களை தவிர்க்க சென்டர் மீடியன் அமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தினர்.
திருச்சி –ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலை, கோப்பேரி மடம் விலக்கில் இருந்து சித்தார் கோட்டை, புதுவலசை, பனைக்குளம், அழகன்குளம், நதிப்பாலம் வழியாகவும் ராமேஸ்வரம் செல்வதற்கு ரோடு வசதி உள்ளது.
இந்த ரோட்டின் மூலம் பல்வேறு கிராம மக்களும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் பயனடைகின்றனர். வாகன போக்குவரத்து அதிகம் உள்ள முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த ரோட்டில், அழகன்குளம் விலக்கு ரோடு, நதிப்பாலம் செல்வதற்கும், ஆற்றங்கரை செல்வதற்கும், பனைக்குளம் பகுதிக்கு செல்வதற்கும் என மூன்று சந்திப்புகளாக உள்ளன.
இதனால் மூன்று பகுதிகளில் இருந்து செல்லும் வாகனங்கள் விலக்கு ரோட்டில் முன்னாள் செல்லும் வாகனங்கள் எந்த ரோட்டில் திரும்புகின்றன என்று தெரியாமல் பின்னால் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்துகளில் சிக்கும் நிலை உள்ளது. எனவே, விலக்கு பகுதியில் சென்டர் மீடியன் அமைக்க வேண்டும்.