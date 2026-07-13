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﻿ மாலங்குடியில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு

﻿ மாலங்குடியில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:07 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:07 AM

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உத்தரகோசமங்கை: -உத்தரகோசமங்கை அருகே மல்லல் ஊராட்சி மாலங்குடியில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் மக்கள் தவிக்கின்றனர்.

மாலங்குடியில் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் வசிக்கின்றனர். இங்குள்ளவர்கள் பெரும்பாலும் விவசாயக் கூலி வேலை செய்கின்றனர். 7 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆனைக்குடியில் உவர் நீரை நன்னீராக்கும் திட்டத்தில் 30 சுற்றுவட்டார கிராமங்களுக்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்தது. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக இத்திட்டம் பயன்பாடின்றி முடங்கி உள்ளது.

மாலங்குடியை சேர்ந்த விவசாயி சத்யராஜ் கூறியதாவது: மாலங்குடியில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இங்கு காவிரி நீர் கடந்த ஓராண்டாக வராததால் தண்ணீர் குழாய்கள் காட்சி பொருளாக உள்ளன. குடம் தண்ணீர் ரூ.13க்கு விலைக்கு வாங்கி பயன்படுத்தி வருகிறோம். எனவே ஆனைகுடி உவர் நீரை நன்னீராக்கும் திட்டத்தை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தால் மாலங்குடி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார கிராம மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும்.

மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள் எங்களின் கோரிக்கையை ஏற்று குடிநீர் வசதி செய்து தர வேண்டும். இங்கே கட்டப்பட்டுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியும் காட்சி பொருளாகவே உள்ளது என்றார்.

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