பரமக்குடியில் ரூ.20.05 கோடியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்: இரண்டரை ஏக்கரில் அமைக்கப்படுகிறது
பரமக்குடியில் ரூ.20.05 கோடியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்: இரண்டரை ஏக்கரில் அமைக்கப்படுகிறது
UPDATED : நவ 16, 2026 06:15 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:12 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடியில் துாய்மை இந்தியா இயக்கம் 2.0 திட்டத்தில் வைகை ஆற்றில் கழிவு நீர் கலக்காமல் தடுக்கும் வகையில் பைப் லைன்கள் அமைக்கும் நிலையில் 20.05 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
துாய்மை இந்தியா இயக்கத்தில் ரூ.30.48 கோடி ஒதுக்கப்பட்டு பரமக்குடி வைகை ஆற்றில் கழிவு நீர் கலப்பதை தடுக்கும் நோக்கில் பணிகள் நடக்கிறது. 2024 -–25 ல் துவக்கப்பட்ட பணிகள் 24 மாதங்களில் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டது. தொடர்ந்து கரையோரங்களில் பைப் லைன்கள் அமைக்கும் பணி முடியும் தருவாயில் இருக்கிறது.
இதன்படி உரப்புளி பகுதியில் உள்ள நகராட்சி புல் பண்ணையில் இரண்டரை ஏக்கரில் 1 கோடியே 25 லட்சம் லிட்டர் கழிவு நீரை சுத்திகரிக்கும் வகையில் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. 2025 ஜன., மாதம் துவக்கப்பட்ட பணிகள் 24 மாதங்களில் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டு நடக்கிறது. இந்நிலையில் தொடர்ந்து வைகை ஆற்றில் ஆங்காங்கே கழிவு நீர் கலக்கும் வகையில் விடப்பட்டு உள்ளது.
மேலும் சவுராஷ்டிரா மேல்நிலைப் பள்ளி அருகில் உள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மையத்தில் 12.5 டன் சுத்திகரிக்கும் வகையில் கிணறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே அதிகாரிகள் முழு பணியையும் விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.