ரோட்டில் குளம் போல் தேங்கியுள்ள கழிவு நீர்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:10 AM
கமுதி: கமுதி பஸ் ஸ்டாண்ட் நுழைவு வாயில் அருகே ரோட்டில் கழிவு நீர் குளம் போல் தேங்கியுள்ளதால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
கமுதி பஸ்ஸ்டாண்ட் அருகே ரோட்டோரத்தில் கடைகள், வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் கழிவுநீர் தேங்காமல் இருக்க கால்வாய் வசதி உள்ளது. கடந்த சில நாட்களாகவே முறையாக கழிவு நீர் கால்வாய் துார்வாரப்படவில்லை. பஸ் ஸ்டாண்ட் நுழைவு வாயில் அருகே ரோட்டோரத்தில் கழிவு நீர் குளம் போல் தேங்கியுள்ளது. இதனால் இவ்வழியே செல்லும் மக்கள் முகம் சுளிக்கின்றனர்.
பஸ் ஸ்டாண்ட், வங்கி, பஜார் பாதை என்பதால் தினந்தோறும் மக்கள் அதிகம் செல்லும் வழியில் கழிவுநீர் தேங்கி இருப்பதால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்படும் நிலை உள்ளது. தற்போது டெங்கு காய்ச்சல் பரவும் நிலையில் தேங்கியுள்ள கழிவு நீரால் துர்நாற்றம் வீசி தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. இதுகுறித்து புகார் அளித்தும் கண்டு கொள்ளவில்லை.
எனவே கமுதி பேரூராட்சி அதிகாரிகள் கால்வாயை துார்வாரி கழிவு நீர் தேங்காமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.