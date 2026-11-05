/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ராமநாதபுரத்தில் ரூ.2 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
UPDATED : நவ 04, 2026 04:47 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:45 PM
அ நிறம் | அளவு
ராமநாதபுரம்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு ஆட்டுச் சந்தையில் ரூ. 2 கோடிக்கு மேல் ஆடுகள் விற்பனையானது.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் சில தினங்களே உள்ள நிலையில், ராமநாதபுரம் அருகே சக்கரக்கோட்டையில் சிறப்பு ஆட்டுச் சந்தை நடந்தது. இதில் ராமநாதபுரம் மட்டுமின்றி மதுரை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்தும் விற்பனைக்காக ஏராளமான வெள்ளாடுகள் கொண்டுவரப்பட்டன. அவற்றை வாங்கிச் செல்ல வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் பலர் வந்திருந்தனர். தீபாவளி காரணமாக வழக்கமான விலையை விட ஆடு ஒன்றுக்கு ரூ. 2000 முதல் 3000 வரை விலை கூடுதலாக விற்றனர். இதில் ரூ.2 கோடிக்கு மேல் வர்த்தகம் நடந்ததாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.