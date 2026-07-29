கண்மாய் ஆக்கிரமிப்பை மறைக்க ரூ.5 லட்சம் கேட்டாரா வைகை விவசாயிகள் சங்க தலைவர் ஆடியோ பரவுவதால் அதிர்ச்சி
கண்மாய் ஆக்கிரமிப்பை மறைக்க ரூ.5 லட்சம் கேட்டாரா வைகை விவசாயிகள் சங்க தலைவர் ஆடியோ பரவுவதால் அதிர்ச்சி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:32 AM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இதம்பாடல் கண்மாய் உட்புறம் நீர்பிடிப்பு பகுதியை சிலர் ஆக்கிரமித்து பத்திரம் பதிந்துள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இவ்விஷயத்தில் கிராம மக்கள், அதிகாரிகள், நிருபர்களை சரிகட்டுவதற்கு ரூ.5 லட்சம் வேண்டும் என தனியார் நிறுவன பணியாளரிடம் தமிழ்நாடு வைகை விவசாயிகள் சங்க நிறுவனர் தலைவர் பாக்கியநாதன் பேசியதாக ஆடியோ பரவி வருகிறது.
கடலாடி தாலுகா சிக்கல் அருகில் இதம்பாடல் கண்மாய் உள்ளது.
இதன் நீர்பிடிப்பு பகுதியை தனியார் நிறுவனத்தினர் ஆக்கிரமித்து பத்திரப்பதிவு செய்துள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளனர். இது தொடர்பாக விசாரணை நடக்கிறது.
இந்நிலையில் தமிழ்நாடு வைகை விவசாயிகள் சங்கம் நிறுவன தலைவர் எம்.எஸ்.கே. பாக்கியநாதன் இது தொடர்பாக கிராம பிரமுகர்கள், அதிகாரிகளை சரிக்கட்டவும், செய்தி வெளி வராமல் பார்த்துக் கொள்வதற்கும் ரூ.5 லட்சம் கேட்டதாக ஆடியோ வெளியாகி உள்ளது.
இது குறித்து பாக்கியநாதன் கூறியதாவது:
தொடர்ந்து விவசாயிகள் நலனுக்காக பாடுபடுகிறேன்.
எனது வளர்ச்சியை பிடிக்காத சிலர் இதுபோல் செய்கின்றனர்.
மேற்கொண்டு எதுவும் கூற விரும்பவில்லை. தொழில் நுட்ப உதவி யுடன் எனது பேச்சை மாற்றியுள்ளனர்.
வழக்கறிஞர் மூலம் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளேன் என்றார்.