/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ குறுவட்ட விளையாட்டு போட்டிகள் துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:22 AM
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பரமக்குடி: பரமக்குடி குறுவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் துவங்கியது.
பரமக்குடி வ.உ.சி., மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி சார்பில் நடத்தப்படும் போட்டிகளை பள்ளி தலைவர் கார்த்தி கேயன் துவக்கி வைத்தார். பரமக்குடி கல்வி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பள்ளிகளில் இருந்து 14, 17, 19 வயதிற்குட்பட்டோருக்கு போட்டிகள் நடந்தன. இரு பாலருக்கும் தனித்தனியாக போட்டிகள் நடக்க உள்ளது.
கைப்பந்து, கூடைப்பந்து போட்டிகள் நடந்தது. வ.உ.சி., பள்ளி தாளாளர் மகேஸ்வரன் முன்னிலை வகித்தார். பொருளாளர் கோவிந்தன் வரவேற்றார். அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள், உடற்கல்வி ஆசிரி யர்கள் பங்கேற்றனர். வ.உ.சி., பள்ளி முதல்வர் கணபதி நன்றி கூறினார்.