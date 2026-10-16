ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் பணியாளர் பற்றாக்குறை
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் பணியாளர் பற்றாக்குறை
UPDATED : அக் 16, 2026 12:13 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:12 AM
- ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தி மூன்றாண்டுகள் ஆகியும் போதிய பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படாததால் நோயாளிகள் அவதியடைகின்றனர். கூடுதல் மருத்துவப் பணியாளர்களை நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நோயாளிகள் வலியுறுத்தினர்.
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு தினமும் 2000 முதல் 2500 பேர் வரை சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர். உள் நோயாளிகளுக்கு 500 படுக்கைகள் உள்ளன.
நோயாளிகளின் வருகை அதிகரித்த போதும் கூடுதல் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படாமல் உள்ளனர். இதுகுறித்து நோயாளிகள் கூறியதாவது:
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் ரத்த பரிசோதனை செய்யவும், மாத்திரை வாங்கவும் போதிய பணியாளர்கள் இல்லாததால் பல மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
ஒருவருக்கு மாத்திரை எடுத்து கொடுப்பதற்கு மட்டும் குறைந்தது 5 முதல் 15 நிமிடம் ஆகிறது. அதே போல் ரத்த மாதிரி வழங்கும் பிரிவில் நோயாளிகளின் விபரங்களை பதிவு செய்வதற்கு 15 நிமிடம் வரை ஆகிறது.
மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவ மனையில் தொழில் நுட்ப பணியாளர்கள் உட்பட பல துறைகளில் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது. அதே நேரம் மருந்து மாத்திரை வழங்கும் பிரிவு, ரத்த பரிசோதனை பிரிவுகளில் கூடுதலாக பணியாளர்களை நியமித்து கூடுதல் பிரிவுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். நோயாளிகளின் வருகைக்கு ஏற்ப கூடுதல் மருத்துவப் பணியாளர்களை நியமிக்க மருத்துவமனை நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.