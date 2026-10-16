சிக்கல் அஞ்சலகத்தில் ‘சிக்கல்’ செல்வமகள் திட்டத்திற்கு அலைக்கழிப்பு: அதிருப்தியில் வாடிக்கையாளர்கள்
சிக்கல் அஞ்சலகத்தில் ‘சிக்கல்’ செல்வமகள் திட்டத்திற்கு அலைக்கழிப்பு: அதிருப்தியில் வாடிக்கையாளர்கள்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:05 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:03 AM
சிக்கல்: சிக்கல் அஞ்சலகத்தில் செல்வமகள் திட்டம் உள்ளிட்ட இதர சேவைகளை பெறுவதில் தொடர் அலைக்கழிப்பை வாடிக்கையாளர்கள் சந்திக்கின்றனர்.
சிக்கல், கழநீர்மங்கலம், ஆய்குடி, மேலக்கிடாரம், கீழக்கிடாரம், வாலிநோக்கம், இதம்பாடல் உள்ளிட்ட சுற்று வட்டார 35க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் சிக்கல் அஞ்சலகத்தில் கணக்கு வைத்துள்ளனர். இந்நிலையில் இங்கு கம்ப்யூட்டர் அடிக்கடி பழுது ஏற்படுவதால் வாடிக்கையாளர்கள் பெரும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர்.
சிக்கல் அஞ்சலகத்தில் தலைமை அலுவலர் உட்பட ஆறு பேர் பணி புரிகின்றனர். செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம், பிக்சட் டிபாசிட், சிறுசேமிப்பு கணக்கு உள்ளிட்டவை பெறுவதில் முறையான வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் தொடர் அலைக்கழிப்பு செய்வதால் ஆர்வம் குறைந்து தனியார் வங்கிகளை நாடும் நிலைக்கு கிராம மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
எனவே மாவட்ட அஞ்சலக கோட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் சிக்கல் அஞ்சலக அதிகாரிகளுக்கு உரிய வழிகாட்டுதலை வழங்க வேண்டும். வாடிக்கையாளர்களின் குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.