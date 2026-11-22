செயல்படவில்லை ராமநாதபுரத்தில் போலீசார் அமைத்த சிக்னல்கள் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம்
செயல்படவில்லை ராமநாதபுரத்தில் போலீசார் அமைத்த சிக்னல்கள் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம்
UPDATED : நவ 22, 2026 02:36 AM
ADDED : நவ 21, 2026 05:46 PM
- ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நகர்ப்புறங்கள் மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள போக்குவரத்து எச்சரிக்கை சிக்னல்கள் பல இடங்களில் பழுதடைந்துள்ளன. இதனால் இரவு நேரங்களில் அதிக விபத்துகள் நடக்கின்றன.
மாவட்டத்தில் உள்ள நகர்ப்புற முக்கிய சாலைகள் மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் வாகனப் போக்குவரத்து நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, கிராமப்புறங்களில் இருந்து தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை இணைக்கும் சாலைகளில் தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் வந்து செல்கின்றன. சாலை சந்திப்புகளில் முறையான போக்குவரத்து எச்சரிக்கை சிக்னல்கள் இல்லாததாலும், ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள சிக்னல்கள் செயல்படாமல் இருப்பதாலும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.
போதிய வெளிச்சம் இல்லாத இடங்களில் சாலையைக் கடக்கும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு எதிரே வரும் வாகனங்களின் வேகத்தைக் கணிப்பதும் சிரமமாக உள்ளது. இதனால் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் அதிவேகமாக வரும் வாகனங்களைக் கவனிக்காமல், கிராமப்புற இணைப்புச் சாலைகளில் இருந்து வாகனங்கள் மோதி விபத்திற்குள்ளாகின்றன. இரவு மற்றும் அதிகாலையில் விபத்து அபாயம் மேலும் அதிகரிக்கிறது.
இதற்கிடையே, விபத்துகளைத் தடுக்க பல்வேறு இடங்களில் சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதியின் கீழ் தனியார் நிறுவனங்கள் மூலமும் சிக்னல்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் அவற்றை அமைப்பதில் காட்டும் ஆர்வம் தொடர்ந்து பராமரிப்பதில் இல்லை. சிக்னல்கள் அமைக்கப்பட்ட சில காலங்களிலேயே மின்சாரக் கோளாறு, விளக்குகள் சேதம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் செயலிழந்து விடுகின்றன. மழை மற்றும் வெயிலில் நீண்ட நாட்கள் பராமரிப்பில்லாமல் உள்ளதால் வெறும் காட்சிப்பொருளாக உள்ளன.
விபத்துகளை தடுக்க அமைக்கப்பட்ட சிக்னல் கம்பங்களே சில இடங்களில் சரிந்து விழுந்து விபத்துகளை ஏற்படுத்துகின்றன. போக்குவரத்து சிக்னல்கள் உள்ள பகுதியில் மாதம் ஒருமுறை பராமரிப்பு பணி செய்யவும், பழுதை சரி செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். முக்கிய சந்திப்புகளில் எச்சரிக்கை சிக்னல் மற்றும் தானியங்கி ஒளிரும் விளக்குகளை பொருத்த வேண்டும்.
விபத்துகள் நிகழ்ந்த பிறகு நடவடிக்கை எடுப்பதை விட, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மூலம் விபத்துகளைத் தடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தினர்.