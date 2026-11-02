/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/தேசிய பாலபவனில் சிலம்பம் கலை நிகழ்ச்சி
UPDATED : நவ 01, 2026 06:08 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:04 PM
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ராமநாதபுரம்: புதுடெல்லியில் உள்ள தேசிய பாலபவனில் தேசிய குழந்தைகள் தினவிழா அக்.,30 முதல் நவ.,1 வரை நடைபெற்றது.
இதில் நாடுமுழுவதும் இருந்து பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. தமிழ்நாடு கலை பண்பாட்டுத்துறை சார்பில் ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஜவகர் சிறுவர் மன்ற மாணவர்கள் பவின், ஜெயசுதன், நவீன், பிரனவ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். தமிழர்களின் பாரம்பரியமான சிலம்பக் கலையை பாலபவனில் செய்து காட்டினர். தேசிய பாலபவன் துணை இயக்குநர் முகேஷ் முக்தாஜி மாணவர்களுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கினார். ராமநாதபுரம் சிலம்ப ஆசிரியர் ஆகாஷ் பங்கேற்றார்.