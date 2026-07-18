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﻿ கன்னிகாபுரியில் சிலம்பம் அரங்கேற்ற விழா

﻿ கன்னிகாபுரியில் சிலம்பம் அரங்கேற்ற விழா

ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:27 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:27 AM

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சாயல்குடி: சாயல்குடி அருகே கன்னிகாபுரியில் சென்டார் சிலம்பம் அகாடமி, கன்னிகாபுரி கிராம மக்கள் இணைந்து நடத்திய சிலம்பம் அரங்கேற்ற விழா நடந்தது. விழாவில் 35க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.

வடக்கு தெரு நாடார் உறவின்முறை தலைவர் கல்யாண சுந்தரம் தலைமை வகித்தார். தெற்கு தெரு உறவின்முறை தலைவர் அந்தோணி முன்னிலை வகித்தார். சாயல்குடி இன்ஸ்பெக்டர் அன்னராஜ், முகமது உசேன், சிலம்பாட்ட கழகத்தின் தேசிய மைய நடுவர் முத்துமாரி, கன்னிகாபுரி சரவணகுமார், நஜிமுதீன், செங்கோட்டை முனியசாமி, மாடசாமி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

விழா ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கார்த்திகேயன், ரெமிசிங் ஆகியோர் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர். சிலம்ப கலையின் மகத்துவம் குறித்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. குழுவாக சிலம்பம் ஆடினர்.

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