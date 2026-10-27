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ADDED : அக் 02, 2026 06:57 PM
கமுதி: கமுதி அருகே பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் குருபூஜையில் தேவர் சிலைக்கு வெள்ளிக்கவசம் அணிவிக்கப்பட்டது.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழா அக்.,28 முதல் 30 வரை நடக்கிறது. இதில் அக்.,30 ல் அரசு மற்றும் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பொதுமக்கள் மரியாதை செலுத்த உள்ளனர். நேற்று சஷ்டி மற்றும் கார்த்திகையை முன்னிட்டு நினைவாலய அறங்காவலர் காந்தி மீனாள் முன்னிலையில் தேவர் சிலைக்கு பால், சந்தனம், மஞ்சள், விபூதி உட்பட 18 வகையான அபிஷேகம், சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
பின் தேவர் சிலைக்கு வெள்ளிக்கவசம் அணிவிக்கப்பட்டு தீபாராதனை நடந்தது. அக்.,24 வரை வெள்ளிக்கவசம் அணிவிக்கப்பட்டு இருக்கும். பல்வேறு கிராமங்களில் இருந்து வந்து மக்கள் மாலை அணிவித்து செல்கின்றனர். இதனை முன்னிட்டு சுழற்சி முறையில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.