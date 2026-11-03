கொடுத்த நகையை திருப்பி கேட்ட தங்கையை தாக்கிய அக்கா கைது
கொடுத்த நகையை திருப்பி கேட்ட தங்கையை தாக்கிய அக்கா கைது
UPDATED : நவ 02, 2026 06:34 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:29 PM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் அருகே கொடுத்த நகையை திருப்பி கேட்ட தங்கையை தாக்கிய அக்கா மற்றும் அவரின் கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் அருகே ஆர்.எஸ்.மடையை சேர்ந்த ரகுநாதன் மனைவி லதா 38. மண்டபம் பகுதியில் வசித்து வந்த நிலையில் தனது குடும்பத்துடன் 2015 ல் ஆர்.எஸ்.மடைக்கு வந்துள்ளனர். அப்போது அவரது அக்கா ஜோதீஸ்வரி 43, தனக்கு கடன் அதிகமாக உள்ளதாகவும், நகையை கொடுத்தால் கடனை அடைத்து விட்டு திரும்ப தந்து விடுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து லதா ஆறரை பவுன் நகை மற்றும் ரூ.75 ஆயிரம் பணத்தை ஜோதீஸ்வரி மற்றும் அவரது கணவர் முருகனிடம் கொடுத்துள்ளார். இந்நிலையில் லதா புதிதாக வீடு கட்டி வருவதால் அதற்கு பணம் தேவைப்பட்டுள்ளது. அதற்காக தான் கொடுத்த நகை, பணத்தை அக்காவிடம் திரும்ப கேட்டுள்ளார். அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில் ஜோதீஸ்வரி, முருகன் இருவரும் சேர்ந்து லதா மற்றும் ரகுநாதனை தாக்கினர். ராமநாதபுரம் நகர் போலீசார் ஜோதீஸ்வரி, முருகனை கைது செய்தனர்.