கமுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகியும் புகையும் குப்பை கிடங்கு: மாணவர்கள், மக்கள் பாதிப்பு
கமுதியில் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகியும் புகையும் குப்பை கிடங்கு: மாணவர்கள், மக்கள் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 09, 2026 06:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:06 PM
கமுதி: கமுதி பேரூராட்சி குப்பை கிடங்கில் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு தீப்பற்றி எரிந்து நிலையில் தற்போது வரை புகையும் சூழலால் இப்பகுதியில் உள்ள பள்ளி மாணவர்கள், மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
கமுதி பேரூராட்சி பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பையை கமுதி குண்டாறு கரையோரத்தில் தனியார் மேல்நிலைப்பள்ளி அருகே வளம் மீட்பு பூங்கா குப்பை கிடங்கில் கொட்டப்பட்டு வருகிறது. அங்கு குப்பை மலை போல் குவிந்துள்ளது. செப்.,8ல் குப்பை கிடங்கில் தீப்பற்றி எரிந்தது. தீயணைப்புத்துறையினர் இரண்டு நாட்களுக்குப் பின் தீயை அணைத்தனர்.
அவ்வபோது மீண்டும் பல இடங்களில் தீப்பற்றி எரிந்து புகை வந்தது. கடந்த ஒரு மாதமாகியும் குப்பை கிடங்கில் தீ முழுவதும் அணையாமல் புகையும் சூழல் உள்ளது.இப்பகுதியே புகை மண்டலமாகி உள்ளது. தனியார் பள்ளி மாணவர்கள், மக்கள் புகையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மாணவர்களை அச்சத்துடன் பெற்றோர் பள்ளிக்கு அனுப்புகின்றனர். இதனால் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழல் உள்ளதால் சுகாதாரத்துறையினர் இப்பகுதியில் ஆய்வு செய்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பேரூராட்சி துறையினர் அலட்சியம் காட்டுகின்றனர். குப்பை கிடங்கில் புகை வராமல் இருப்பதற்கு மாவட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.