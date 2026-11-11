மழைக் காலங்களில் சாலையில் அடிபட்டு இறக்கும் பாம்புகள்
மழைக் காலங்களில் சாலையில் அடிபட்டு இறக்கும் பாம்புகள்
UPDATED : நவ 10, 2026 11:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:00 AM
சாயல்குடி: பெரும்பாலும் மழைக் காலங்களில் கிழக்கு கடற்கரை சாலை மற்றும் கிராமம், புறநகர் பகுதிகளில் பாம்புகள் அதிகளவு வாகனங்களில் அடிபட்டு உயிரிழக்கின்றன.இயற்கை ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
பாம்புகள் குளிர் ரத்த பிராணிகள். இவற்றால் சொந்தமாக உடல் வெப்பத்தை உருவாக்க முடியாது. பகலில் சூரிய ஒளியில் சூடாகும் தார் சாலைகள் இரவிலும் வெப்பத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளும். குளிர்ந்த இரவு நேரங்களிலும், அதிகாலையிலும் தங்கள் உடலின் வெப்ப நிலையை சீராக பராமரிக்கவும், செரிமானத்திற்கு உதவவும், பாம்புகள் சூடான சாலைகளின் மீது வந்து படுத்துக் கொள்கின்றன.
பாம்புகள் தங்கள் உணவு தேடுதல் மற்றும் இணை சேர்தல் மற்றும் இனப்பெருக்கத்துக்காக ஒரு பகுதியில் இருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு செல்லும் போது சாலைகளை கடக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. அதனால் பெரும்பாலும் டூவீலர்கள் மற்றும் கனரக வாகனங்களில் சிக்கி உயிரிழக்கின்றன.
இரவில் வரும் வாகனங்களின் சக்தி வாய்ந்த முகப்பு விளக்குகளின் வெளிச்சம் திடீரென முகத்தில் விழும் போது பாம்புகளால் உடனடியாக புரிந்து கொண்டு நகர முடியாது. ஒளியால் திகைத்துப் போய் அவை அங்கேயே ஸ்தம்பித்து நின்று விடுவதால் வாகனங்கள் அவற்றின் மீது ஏறி செல்லும் நிலை ஏற்படுகிறது.
பருவமழைக் காலங்களில் பாம்புகளின் வளைகள் மற்றும் தங்கும் இடங்களில் மழை நீர் புகுந்து விடுவதால் அவை பாதுகாப்பான மற்றும் உயரமான இடங்களை தேடி வெளியேறுகின்றன. தண்ணீர் தேங்கிய நிலப்பகுதிகளை தாண்டி செல்லும் போது சாலைகள் தகுந்த பகுதியாக தெரிவதால் அங்கு வந்து மாட்டி உயிரிழக்கின்றன.
இதனால் வாகனம் ஓட்டிகள் மற்றும் டூவீலரில் செல்வோர் இரவு நேரங்களில் சாலையின் நடுவே செல்லும் பாம்புகளின் மீது ஏற்றி விடாமல் கவனமாக செல்வது அவசியம் என்றனர்.