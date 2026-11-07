பாம்பன் கடலில் சோலார் மிதவைகள்

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ADDED : நவ 05, 2026 05:27 PM
ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் கடலில் கப்பல்கள், ஆழ்கடல் மீன்பிடி படகுகளுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக சோலார் மிதவைகள் அமைக்கப்பட்டன.
பாம்பன் பாலத்தை கடந்து செல்லும் போது கடல் பாறையில் கப்பல்கள் சிக்காமல் தவிர்க்க துறைமுக அதிகாரிகள் படகு மூலம் வழி காட்டுவர். ஆனால் இரவில் வழிகாட்ட முடியாதததால், சில சமயம் படகுகள் பாறையில் சிக்கி சேதமடைகின்றன.
இதை தடுக்க பாம்பன் கடலில் சோலார் மூலம் இயங்கும் ஒளி பிரதிபலிப்பு மிதவைகள் அமைக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்தது. அதன்படி நேற்று பாம்பன் கடலில் 12 மிதவைகளை வைக்கப்பட்டன. பாம்பன் துறைமுக அலுவலகத்தில் இருந்தபடி ரிமோட் மூலம் இந்த மின் விளக்குகளை ஆன், ஆப் செய்து கொள்ளலாம். இந்த வழிகாட்டும் மிதவைகள் மூலம் கப்பல்கள் சிரமமின்றி ரயில் பாலத்தை கடந்து செல்ல முடியும் என துறைமுக ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர்.