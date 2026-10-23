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நதிப்பாலத்தில் சோலார் விளக்கு பழுது: சரி செய்ய வலியுறுத்தல்
நதிப்பாலத்தில் சோலார் விளக்கு பழுது: சரி செய்ய வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 22, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:14 PM
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தேவிபட்டினம்: தேவிபட்டினம் கோப்பேரி மடம் விலக்கிலிருந்து, சித்தார் கோட்டை, புதுவலசை, பனைக்குளம், அழகன்குளம், நதி பாலம் வழியாக ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு சொல்வதற்கு ரோடு வசதி உள்ளது.
இந்த ரோட்டின் மூலம், அப்பகுதியில் உள்ள 20 கிராமத்தினர் பயன்பெறுகின்றனர். ராமேஸ்வரம் செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளும், இந்த வழித்தடத்தை அதிகம் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், நதிப்பாலம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சோலார் விளக்குகள் இரவு நேரங்களில் வெளிச்சம் தராததன் காரணமாக, நதிப்பாலம் இருள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. இரவில் விபத்திற்கு முன்னதாக விளக்குகளை சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தினர்.