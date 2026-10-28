/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/அபிராமத்தில் எஸ்.பி., ஆய்வு
UPDATED : அக் 25, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:24 PM
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கமுதி: கமுதி அருகே அபிராமம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எஸ்.பி., சந்தீஷ் ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது பதிவேடுகள்,வழக்கு விபரங்கள், நிலுவை வழக்குகள்,அடிப்படை வசதிகள் குறித்து ஆய்வு செய்து சட்ட ஒழுங்கு பாதுகாப்பு மேம்பாட்டிற்காக பல்வேறு அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டது. பின்பு அபிராமம், பெருங்கருணை,தரைக்குடி,மணலுார், கீரனுார் உள்ளிட்ட இடங்களில் தேவர் குருபூஜை விழாவிற்கு செல்லும் வழித்தடங்கள், பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு செய்தார். உடன் டி.எஸ்.பி., கணேசன், இன்ஸ்பெக்டர் லெட்சுமி பங்கேற்றனர்.