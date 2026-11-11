கொட்டும் மழையில் எஸ்.பி., அதிரடி

ADDED : நவ 10, 2026 07:12 PM
ராமேஸ்வரம்: கொட்டும் மழையிலும் ராமேஸ்வரம் நகரில் வியாபாரிகளிடம் போலீஸ் எஸ்.பி., ஹரி கிரண் பிரசாத் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்ட போலீஸ் எஸ்.பி.,யாக பொறுப்பேற்ற ஹரி கிரண் பிரசாத், நேற்று (நவ.,9) இரவு டூவீலரில் ராமேஸ்வரம் திட்டக்குடி வந்தார். அப்போது பெய்த பலத்த மழையை பொருட்படுத்தாமல் 200 மீ., வர்த்தகன் தெரு வரை நடந்து சென்று சில கடை வியாபாரிகளை நேரில் சந்தித்தார். பலரும், இப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளது. இரவில் ரோந்து பணியை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர். இதற்கு விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என எஸ்.பி., உறுதியளித்தார்.
இதன் பின் ராமேஸ்வரம் போலீஸ் அதிகாரியிடம், கள்ளத்தனமாக மது பாட்டில், கஞ்சாவை விற்பதை முற்றிலும் தடுக்க வேண்டும் என எஸ்.பி., வலியுறுத்தினார். ராமேஸ்வரம் நகரில் கொட்டும் மழையிலும் வியாபாரிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்து அதிரடி காட்டிய எஸ்.பி.,யை பொதுமக்கள் பாராட்டினர்.