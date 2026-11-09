தாயாரை வணங்கி பிறகு பொறுப்பேற்ற எஸ்.பி.,

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ADDED : நவ 08, 2026 07:19 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்ட புதிய எஸ்.பி.,யாக ஹரி கிரண் பிரசாத், அவரது தாயார் கஸ்துாரியை வணங்கிய பிறகு பொறுப்பேற்றார்.
இங்கிருந்த எஸ்.பி., சந்தீஷ் சென்னை தெற்கு போக்குவரத்து துணை கமிஷனராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார். அவருக்கு பதிலாக காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த டி.என்.ஹரி கிரண் பிரசாத் நியமிக்கப்பட்டார்.
அவர் நேற்று ராமநாதபுரம் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் அவரது தாயார் கஸ்துாரியை வணங்கி பிறகு பொறுப்பேற்றார். அவருக்கு எஸ்.பி., சந்தீஷ், டி.எஸ்.பி.,க்கள், இன்ஸ்பெக்டர்கள், போலீசார் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
எஸ்.பி., ஹரி கிரண் பிரசாத் கூறுகையில், ''மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே கடலோரப் பாதுகாப்பு குழும எஸ்.பி., யாக பணிபுரிந்துள்ளேன். பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் ஜெயந்தி, இமானுவேல் சேகரன் விழாக்கள் பாதுகாப்பு பணிக்கும் வந்துள்ளேன். போதைப்பொருள் தடுப்பு, பெண்கள், மக்களின் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படும் என்றார்.