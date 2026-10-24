கடற்பாசியில் சோப்பு, ஊறுகாய் மீனவ பெண்களின் புதிய முயற்சி
கடற்பாசியில் சோப்பு, ஊறுகாய் மீனவ பெண்களின் புதிய முயற்சி
ADDED : அக் 19, 2026 03:00 PM
ராமநாதபுரம்: கடலில் கிடைக்கும் கடற்பாசியில் இருந்து சோப்பு, ஊறுகாய் போன்ற மதிப்பு கூட்டுப்பட்ட பொருட்களை தயாரிக்கும் முயற்சியில் மீனவ பெண்கள் இறங்கியுள்ளனர். கடற்பாசி பயிரிடும் காலம் துவங்கிய நிலையில் மானியப் பொருட்கள் வழங்குவதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் பவளப்பாறைகள் அதிகமுள்ளன. சூரிய ஒளி கிடைக்கும் வகையில் ஆழம் குறைவான கடற்கரை நீண்ட தொலைவுக்கு உள்ளது. இத்தகைய பல்வகைச் சூழல் காரணமாக இயற்கையாகவே அதிகளவில் கடற்பாசிகள் வளர்கின்றன. இங்கு கஞ்சிபாசி, மரிக்கொழுந்து உள்ளிட்ட பாசிகள் அதிகளவில் வளர்கின்றன.
பருவமழை தொடங்கும் அக்., முதல் ஏப்., வரையிலான காலக்கட்டத்தில் இந்த பாசிகள் நன்றாக வளரும். சீசன் இல்லாத நாட்களில் பயிரிட்டு அறுவடை செய்வதற்கு 45 நாட்கள் ஆகும். சீசன் காலத்தில் 25 நாட்களில் அறுவடைக்கு தயாராகிவிடும். இதனால் கடலோரங்களில் வசிக்கும் மீனவ பெண்கள்
அக்., மாதம் முதல் கடற்பாசிகள் பயிரிடும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபடுவர். தற்போது பருவமழை துவங்கிய நிலையில் ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த மீனவ பெண்கள் குழுவாக சேர்ந்து கடற்பாசி பயிரிடுகின்றனர்.
சோப்பு, ஊறுகாய் தயாரிப்பு
கடற்பாசியை அறுவடை செய்து, காய வைத்து விற்பனை செய்த பெண்கள், புதிய முயற்சியாக அதை மதிப்புக்கூட்டும் பொருளாக மாற்றும் தொழிலில் ஈடுபட்டனர். சோப்பு, ஊறுகாய் போன்றவற்றை தயாரித்து வெற்றி கண்டனர். தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் சார்பில் மீனவ பெண்களுக்கு இதற்கான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து தொழிலாளி முத்தா கூறியதாவது: கடற்பாசி வளர்ப்பிற்காக 2018ல் பிரதமர் மோடியிடம் விருது வாங்கினேன். 22 ஆண்டுகளாக இத்தொழில் செய்கிறேன். தற்போது கடலில் மூங்கில் கட்டி கடற்பாசி வளர்கிறோம். பருவமழை துவங்கிய நிலையில், 300க்கும் மேற்பட்டோர் கடற்பாசி தொழிலில் ஈடுபடுவர். இதற்கு முன்னர் கடற்பாசியை வளர்த்து விற்பனை செய்தோம்.
பின் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் கடற்பாசியில் இருந்து ஊறுகாய், சோப்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் தயாரிக்க பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. பெண்கள் குழு அமைத்து பொருட்கள் தயாரிக்கும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளோம். விரைவில் சந்தைக்கு கொண்டு வர முயற்சி செய்கிறோம். நாங்கள் உற்பத்தி செய்த பொருட்கள் மூலம் பல்வேறு பொருட்களை தயாரிப்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. கட்டக்கோரை பாசி மூலம் உரம் தயாரிக்கிறோம். செடிகளுக்கு உரத்தை துாவிய போது கூடுதல் வளர்ச்சி காணப்படுகிறது.
கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் மூங்கில், கயிறு உள்ளிட்டவற்றை வாங்குவதற்கு 60 சதவீதம் மானியம் கிடைத்தது. பின்னர் 40 சதவீதமாக மானியம் குறைக்கப்பட்டது. ஒரு மூங்கில் மிதவையை தண்ணீரில் போடுவதற்கு ரூ.5000 வரை செலவாகிறது. அரசு சார்பில் மானியம் வழங்கினாலும் அதற்கான தொகையை ஜனவரியில் தருவதாக தெரிவிக்கின்றனர். அதற்குள் பயிரிடுவதற்கான காலம் முடிந்திவிடும்.
அக்., மாதத்தில் அரசு மானியம் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். இல்லையென்றால் மூங்கில், கயிறு உள்ளிட்ட பொருட்களை மானியமாக வழங்க வேண்டும். அவ்வாறு வழங்கினால் அதிகளவில் கடற்பாசி பயிரிட முடியும். இதன் மூலம் மீனவ பெண்களின் வாழ்வாதாரமும் மேம்படும் என்றார்.