‘புள்ளினங்கள்’ புகலிடம் ராமநாதபுரம் சரணாலயங்கள்: மேம்படுத்த சுற்றுலாப் பயணிகள் எதிர்பார்ப்பு
‘புள்ளினங்கள்’ புகலிடம் ராமநாதபுரம் சரணாலயங்கள்: மேம்படுத்த சுற்றுலாப் பயணிகள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : நவ 09, 2026 04:09 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:09 AM
ராமநாதபுரம்: புள்ளினங்களின் (பறவை கூட்டம்) கீச்சொலிகளை கேட்பவர், காண்பவரின் மனதை மயக்கும் இடங்களாக ராமநாதபுரம் சரணாலயங்கள் திகழ்கின்றன.
இம்மாவட்டத்தில் மன்னார் வளைகுடா கடல்வாழ் உயிரின தேசிய பூங்கா மற்றும் சித்திரங்குடி, சக்கரகோட்டை, தேர்த்தங்கல், கஞ்சிரங்குடி பறவைகள் சரணலாயங்கள் மத்திய அரசின் ராம்சார் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளன. கீழச்செல்வனுார், தனுஷ்கோடி பூ நாரை பறவைகள் சரணாலயங்களாக உள்ளன. இங்கு ஆண்டு தோறும் இனப்பெருக்கம் செய்ய உள்ளூர் மட்டுமின்றி வெளியூர்களில் இருந்தும் ஏராளமான பறவைகள் வருகின்றன.
* சிறந்த புகலிடம் :
இந்த சரணாலய நீர்நிலைகளின் உட்பகுதியில் நாட்டு கருவேல மரங்களும், வெளிப்புறம் வரப்புகளில் காட்டு கருவேல மரங்களும் உள்ளன. வரப்புகளில் புளி, வேம்பு, பனைமரம் ஆகியவை மழைக்காலம் வலசை வரும் பறவைகளுக்கு சிறந்த புகலிடமாக உள்ளன. இங்கேயே கூடு கட்டி பறவைகள் முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. சில பறவைகள் உணவுக்காவும், உகந்த சிதோஷ்ண நிலைக்கு மட்டும் இங்கு வந்து போகின்றன.
* வலசை வரும் பறவைகள்:
மஞ்சள் மூக்கு நாரை, வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன், கருப்பு அரிவாள் மூக்கன், கூழைக்கடா, நத்தை கொத்தி நாரை, கரண்டி வாயன், பாம்பு தாரா, தாழைக்கோழி, நாமக்கோழி, சின்ன முக்குளிப்பான், நீர்காகம், கொக்கு, நாரை, நீலச்சிறகு வாத்து ஆகியவை வலசை வருவதில் முக்கியமானவையாகும்.
* பட்டாசு வெடிக்காத மக்கள்:
ராமநாதபுரம் அருகேயுள்ள தேர்த்தங்கல் மக்கள் தங்கள் ஊருக்கு அடையாளமான பறவைகளின் பாதுகாப்பு கருதி பல ஆண்டுகளாக பட்டாசு வெடிப்பது இல்லை.
* பூ நாரை (பிளமிங்கோ) சரணாலயம்:
ராமேஸ்வரம் அருகேவுள்ள தனுஷ்கோடியில் பூ நாரைகள் சரணாலயத்தின் எல்லை 524 எக்டேராக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் நவ., முதல் மார்ச் வரை ஏராளமான பூநாரைகள், பிற வலசைப் பறவைகள் வந்து செல்கின்றன. இங்கு நிலப்பரப்பை சார்ந்த 55 வகையான பறவை இனங்களும், நிலப்பரப்பை சாராத புலம் பெயர்ந்த 73 பறவை இனங்களும் வந்து செல்கின்றன.
* மேம்படுத்த எதிர்பார்ப்பு:
மாவட்டத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் பறவைகள் சரணாலயங்களில் பெயரளவில் மட்டுமே வசதிகள் உள்ளன. ஆண்டு தோறும் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து சரணாலயங்களை துார்வாரி ஆழப்படுத்தவும், பறவைகள் தங்க வசதியாக கூடுதலாக நாட்டு கருவேலமரங்கள் நடவு செய்யவும் வேண்டும். கண்மாய்களில் மீன்குஞ்சு வளர்த்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். சீசன் காலத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகள், கல்லுாரி, பள்ளி மாணவர்களை கவரும் வகையில் பறவைகளை அருகில் காணும் வகையில் நவீன தொலை நோக்கி கருவிகள் வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் என இம்மாவட்ட மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.