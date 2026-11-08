ஊராட்சிகளில் துரிதமாக தனி அலுவலர்கள் பணி

UPDATED : நவ 07, 2026 05:26 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:24 PM
கடலாடி: சமீபத்தில் மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களுக்கு ஊராட்சிகளை நிர்வகிப்பதற்கான தனி அலுவலர்களாக நியமிக்கப்பட்டு பணி செய்கின்றனர்.
கடலாடி ஒன்றியத்தில் 60 கிராம ஊராட்சிகள் உள்ளன. 12 ஊராட்சிகளுக்கு ஒருவர் வீதம் 5 தனி அலுவலர்கள் உள்ளனர். தனி அலுவலர்களின் முயற்சியால் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை மாதம் இருமுறை சுத்தம் செய்ய ஊராட்சி நிர்வாகத்திற்கு அறிவுறுத்தி வருகின்றனர். சுத்தம் செய்யப்பட்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் குளோரினேசன் மற்றும் ப்ளீச்சிங் பவுடர் போடுவதை உறுதி செய்கின்றனர்.
கிராம ஊராட்சியில் உள்ள பொதுமக்கள் தங்களுடைய கோரிக்கைகளையும் ஊராட்சியில் நிலவக்கூடிய பொது பிரச்னைகளையும் தனி அலுவலர்கள் மூலமாக தீர்வு காணும் முயற்சியில் ஆர்வமுடன் உள்ளனர். இதனால் ஊராட்சி நிர்வாகத்திற்கு தடையில்லாத செயல் முறையின் கீழ் ஊராட்சி செயலாளர்களுடன் இணைந்து பணி செய்கின்றனர்.