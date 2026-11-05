ராமேஸ்வரத்திற்கு சிறப்பு ரயில் இயக்க வலியுறுத்தல்

UPDATED : நவ 02, 2026 05:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:37 PM
ராமநாதபுரம்:
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஈரோட்டில் இருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு சிறப்பு ரயில் இயக்க வேண்டும் என ராமேஸ்வரம் ரயில் பயணிகள் சங்கத்தினர் வலியுறுத்தினர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: கோவையில் இருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு வாரந்தோறும் செவ்வாய்க்கிழமை விரைவு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. மறு மார்க்கமாக ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புதன்கிழமை விரைவு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட நகரங்களில் ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதிகளவில் பணிபுரிகின்றனர். இந்தாண்டு தீபாவளி ஞாயிற்றுக்கிழமை வரவுள்ளதால் சொந்த ஊருக்கு நேரடி ரயில் இணைப்பு இல்லை. தனியார் பஸ்களிலும் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. சொந்த ஊர் வந்து செல்ல வசதியாக ஈரோட்டில் இருந்து கோவை, திருப்பூர் வழியாக ராமேஸ்வரத்திற்கு சிறப்பு ரயில் இயக்க வேண்டும் என்றனர்.