ராமநாதபுரம் அரசு சட்டக் கல்லுாரியில் புதர்மண்டி காணப்படும் மைதானம்: பாதிப்பில் விளையாட்டு வீரர்கள்
ராமநாதபுரம் அரசு சட்டக் கல்லுாரியில் புதர்மண்டி காணப்படும் மைதானம்: பாதிப்பில் விளையாட்டு வீரர்கள்
UPDATED : நவ 04, 2026 04:37 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:37 PM
திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி அருகே குதக்கோட்டை ஊராட்சியில் அரசு சட்டக் கல்லுாரி இயங்கி வருகிறது. கடந்த 2024 ஆக.,12 அன்று புதிய கட்டடத்தில் அரசு சட்டக் கல்லுாரி இயங்கி வரும் நிலையில் இங்கு மாணவர்களுக்கான மைதானம் முறையான பராமரிப்பின்றி புதர் மண்டி காணப்படுகிறது.
இங்கு 700 மாணவர்கள் சட்ட கல்வி பயின்று வருகின்றனர். மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவிலான தடகள போட்டி குழு விளையாட்டு போட்டி உள்ளிட்டவையில் திறமைகள் இருந்தும் அவற்றில் பங்கேற்பதில் மாணவர்கள் ஆர்வம் காட்டாத நிலை உள்ளது.
2.5 ஏக்கரில் அமைந்துள்ள விளையாட்டு மைதானம் முழுவதும் பராமரிப்பின்றி உள்ளதால் தடகளப் போட்டிகள் மற்றும் குழு விளையாட்டுப் போட்டிகள் உள்ளிட்டவை நடத்துவதற்கு வழியின்றி காணப்படுகிறது.
பெற்றோர்கள் கூறியதாவது : விளையாட்டுத் திறமை மிக்க மாணவர்கள் கல்லுாரிகளுக்கு இடையிலான தடகளப் போட்டிகள், கைப்பந்து, கால்பந்து, கூடைப்பந்து, கோ-கோ உள்ளிட்ட போட்டிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக பயிற்சி பெற மாவட்ட அரசு விளையாட்டு மைதானத்திற்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது.
இடவசதி இருந்தும் விளையாட்டு கட்டமைப்பு வசதிகள் நிறுவப்படாமல் உள்ளது. எனவே சம்பந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகள் குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.