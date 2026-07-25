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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ராமநாதபுரத்தில் வறட்சியால் இரை தேடும் புள்ளி மான்கள் பரிதவிப்பு! ஊருக்குள் வந்தால் விபத்து, நாய் துரத்தி பலியாகும் அவலம்

ராமநாதபுரத்தில் வறட்சியால் இரை தேடும் புள்ளி மான்கள் பரிதவிப்பு! ஊருக்குள் வந்தால் விபத்து, நாய் துரத்தி பலியாகும் அவலம்

ராமநாதபுரத்தில் வறட்சியால் இரை தேடும் புள்ளி மான்கள் பரிதவிப்பு! ஊருக்குள் வந்தால் விபத்து, நாய் துரத்தி பலியாகும் அவலம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:55 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:55 AM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் போதிய மழையின்றி கண்மாய்கள், ஊருணிகள் வறண்டுள்ள நிலையில் அவ்விடங்களில் இரை தேடி வரும் புள்ளி மான்கள் வழிதவறி ஊருக்குள் வரும் போது நாய்கள் கடித்தும், விபத்தில் சிக்கியும் காயமடைவது, பலியாவது தொடர்கிறது. ராமநாதபுரம், திரு வாடானை, நயினார் கோவில், சாயல்குடி, கமுதி ஆகிய இடங்களில் காட்டுப்பகுதியில் ஏராளமான புள்ளி மான்கள் வாழ்கின்றன. இவை தாகம் தீர்ப்பதற்காக ஊருணிகள், கண்மாய்களை தேடி வருகின்றன.

தண்ணீர் இல்லாததால் மான்கள் நெடுஞ்சாலை பகுதிகளை நோக்கி வந்து செல்லும் போது வாகனங்களில் அடிபட்டும், நாய்கள் துரத்தி காயமடைந்து பலியாவது அதிகரித்து உள்ளது.

ஆண்டுக்கு 15க்கு மேற்பட்ட மான்கள் இறக்கின்றன. தற்போது வரை மாவட்டத்தில் எவ்வளவு புள்ளி மான்கள் உள்ளன, இறப்பு விபரம் போன்ற கணக்கெடுப்பு நடத்தவில்லை. நேற்று ராமநாத புரம் பெரிய கண்மாயில் இரை தேடி வந்த ஒன்றரை வயது பெண் புள்ளி மான் ஒன்று அங்கு தண்ணீர் இல்லாததால் வழி தவறி முதுனாள் ஊருக்குள் வந்தது.

அங்கு தெரு நாய்கள் துரத்தியதால் தப்பிக்க ஒரு வீட்டிற்குள் தஞ்ச மடைந்தது. அப்பகுதி மக்கள் மானை பாதுகாத்தனர். அதன் பிறகு அங்கு வந்த ராமநாதபுரம் வனச்சரகர் அப்துல் ரகுமான் குழுவினர் மானை உயிருடன் மீட்டு தொரு வளூர் அடர்ந்த வனப் பகுதியில் விட்டனர்.

இது போன்று மாவட்டத்தில் மாதந்தோறும் ஒன்று, இரண்டு என புள்ளி மான்கள் பலியாவதை தவிர்க்க மான்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள இடங்களில் எச்சரிக்கை அறிவிப்பு பலகை வைக்க வேண்டும்.

பறவைகள் கணக் கெடுப்பு போன்று புள்ளி மான்கள் கணக்கெடுப்பு ஆண்டுதோறும் நடத்த வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வறட்சி காலங்களில் மான்கள் அதிக நடமாட்டம் உள்ள பகுதிகளில் தண்ணீர் தொட்டி வைக்க வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வன விலங்கு ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தினர்.

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