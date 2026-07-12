/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ இலங்கை சிறையில் கலவரம் 12 மீனவர்கள் விடுவிப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:48 PM
அ நிறம் | அளவு
ராமேஸ்வரம்: இலங்கை நீர்கொழும்பு சிறையில் கலவரம் வெடித்ததால் பாம்பன் மீனவர்கள் 12 பேரை இலங்கை அரசு விடுவித்தது.
பிப்.23ல் ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பனில் இருந்து 12 மீனவர்கள் விசைப்படகில் கடலுக்கு சென்றனர். அவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்து நீர்கொழும்பு சிறையில் அடைத்தனர். இவர்களை விடுவிக்க வலியுறுத்தி பாம்பனில் மீனவர்களின் உறவினர்கள் பல கட்ட போராட்டங்களை நடத்தியும் பலனில்லை. இந்நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன் நீர்கொழும்பு சிறையில் கலவரம் வெடித்து பலர் உயிரிழந்தனர்.
இச்சூழலில் இந்திய மீனவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது எனக்கருதி பாம்பன் மீனவர்கள் 12 பேரை இலங்கை அரசு விடுவித்தது. விடுதலையான மீனவர்கள் நேற்று அதிகாலை விமானம் மூலம் சென்னை வந்தனர். அங்கிருந்து வேன் மூலம் பாம்பன் அழைத்துவரப்பட்டனர்.