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﻿ இலங்கை சிறையில் கலவரம்: தமிழக மீனவர்கள் கதி என்ன

﻿ இலங்கை சிறையில் கலவரம்: தமிழக மீனவர்கள் கதி என்ன

ADDED : ஆக 09, 2026 05:25 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:25 AM

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ராமேஸ்வரம்: இலங்கை சிறையில் கலவரம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அங்குள்ள ராமேஸ்வரம், கன்னியாகுமரி மீனவர்கள் 35 பேர் கதி என்னவென்று தெரியாமல் மீனவர் குடும்பத்தினர் பதட்டத்தில் உள்ளனர்.

இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடி, உணவு உற்பத்தியில் தட்டுப்பாடு, வேலையின்மை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் அந்நாட்டு மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இச்சூழலில் நேற்று முன்தினம் கொழும்பு அருகே குருவிட்ட சிறை, மெகசின் சிறை, பல்லன் சேனை சிறைகளில் உணவு தட்டுப்பாடு, தரமான குடிநீர், இடவசதி இல்லாததை கண்டித்து கைதிகள் போராட்டம் நடத்தியதில் கலவரமாக மாறியது. இதில் 3 கைதிகள் உயிரிழந்தனர். 30க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அடைந்தனர்.

இதே போல் நீர் கொழும்பு, வவுனியா, யாழ்ப்பாணம் சிறைகளில் தரமற்ற உணவு, சுகாதாரமற்ற குடிநீர், அறைகள் உள்ளது என இச்சிறையில் இருந்து ஏற்கனவே விடுதலையான தமிழக மீனவர்கள் புகார் கூறினர். இதனால் மேற்கண்ட சிறைகளில் கலவரம் பரவ வாய்ப்பு உள்ளது. இங்கு ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 26 பேர், ஓராண்டு தண்டனை கைதிகள் 3 பேர், கன்னியாகுமரி மீனவர்கள் 6 பேர் என 35 மீனவர்கள் உள்ளனர்.

கதி என்ன: இக்கலவரத்தால் தமிழக மீனவர்களுக்கு விபரீதம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. தற்போது தமிழக மீனவர்கள் கதி என்னவென்று தெரியாமல் மீனவர்களின் குடும்பத்தினர் பதட்டத்தில் உள்ளனர். மீனவர்களை விடுவிக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

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