/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/கைதானருக்குஉதவிய எஸ்.எஸ்.ஐ., சஸ்பெண்ட்
UPDATED : அக் 27, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:14 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி அருகே மகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த புகாரில் கடந்த மாதம் போக்சோவில் தந்தை ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில் அவரை வெளியே எடுக்க உதவி செய்யும் வகையில் தொண்டி எஸ்.எஸ்.ஐ., ஆசைக்குமார் 52, அவரது உறவினர் ஒருவரிடம் ஆலோசனைகளை வழங்கினார். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியிடம், ‘‘அது போன்ற சம்பவம் எதுவும் நடக்கவில்லை. நான் பொய் சொல்லி விட்டேன்,’’ என கூறச் சொல்லுங்கள் என கூறியுள்ளார்.
இதுதொடர்பான ஆடியோ ஆதாரத்துடன் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி தரப்பினர் புகார் செய்தனர். அதனடிப்படையில் எஸ்.எஸ்.ஐ., ஆசைக்குமாரை தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்து எஸ்.பி., சந்தீஷ் உத்தரவிட்டார்.