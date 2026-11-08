அரசு பஸ்சில் படிக்கட்டு சேதம்: பயணிகள் அவதி

UPDATED : நவ 07, 2026 03:56 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:54 PM
திருவாடானை: திருவாடானையிலிருந்து பாவாசி, துானுகுடி வழியாக இயக்கப்படும் ஆனந்துார் டவுன் பஸ் படிக்கட்டு சேதமடைந்ததால் பயணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். திருவாடானையிலிருந்து பாவாசி, துானுகுடி வழியாக ஆனந்துாருக்கு டவுன் பஸ் இயக்கப்படுகிறது. தினமும் ஏராளமான பயணிகள் இந்த பஸ்சை நம்பி செல்கின்றனர். ஆனால் இந்த பஸ் பின்புறம் படிக்கட்டில் பெரிய ஓட்டை விழுந்து உடைந்துள்ளது. பயணிகள் ஏறும் போதும், இறங்கும் போதும் உடைந்த பகுதியில் கால்கள் சிக்கிக் கொள்ளும் அபாயம் உள்ளது.
கூட்ட நெரிசல் நேரங்களில் படிக்கட்டில் தொங்கி செல்லும் மாணவர்களும், மக்களும் தடுமாறி விழும் ஆபத்து உள்ளது. இரவு நேரங்களில் படிக்கட்டில் ஓட்டை இருப்பது தெரியாமல் காயம் அடைகின்றனர். விபத்து நடப்பதற்கு முன் படிக்கட்டை சீரமைக்க போக்குவரத்து அலுவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.