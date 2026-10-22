ராமநாதபுரத்தில் மாநில அளவிலான கேனோயிங், கயாக்கிங் போட்டி
ராமநாதபுரத்தில் மாநில அளவிலான கேனோயிங், கயாக்கிங் போட்டி
UPDATED : அக் 18, 2026 11:27 PM
ADDED : அக் 18, 2026 04:35 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் மாநில அளவிலான முதல்வர் கோப்பைக்கான கேனோயிங், கயாக்கிங் (துடுப்பு படகு) நீர் விளையாட்டு போட்டிகளை கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் துவங்கி வைத்தார்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் 2026--27 ஆண்டுக்கான முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகள் மாவட்ட அளவில் தமிழகம் முழுவதும் நடந்தன. மாநில போட்டிகள் தற்போது துவங்கியுள்ளன.
நீர்விளையாட்டுகளான கேனோயிங் மற்றும் கயாக்கிங் போட்டிகள் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் நாகாச்சி கிராமத்தில் நடந்தன. தமிழகத்தின் ஆறு மண்டலங்களை சேர்ந்த பள்ளி, கல்லுாரிகளில் இருந்து 110 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் துவங்கி வைத்து பேசியதாவது: நீர்விளையாட்டுகள் உடல்வலிமை, கவனம், மன உறுதி மற்றும் குழுவாக செயல்படும் திறவை வளர்க்க உதவும். எதிர்காலத்தில் உயர்நிலைப் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் அனுபவமாக இதுபோன்ற போட்டிகள் இருக்கும். இதை வீரர், வீராங்கனைகள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றார். நிகழ்வில் தமிழ்நாடு கேனோயிங், கயாக்கிங் பொதுச் செயலாளர் மெய்யப்பன், மாவட்ட விளையாட்டு, இளைஞர் நலன் அலுவலர் தினேஷ்குமார் பங்கேற்றனர்.