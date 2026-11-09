UPDATED : நவ 08, 2026 04:06 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:01 PM
கீழக்கரை: கீழக்கரை நகர் எஸ்.டி.பி.ஐ., கட்சி செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது. நகர் தலைவர் ஜலீல் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் கீழை அஸ்ரப் வரவேற்றார். சிறப்பு அழைப்பாளராக மாவட்ட அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் அப்துல் ஜமீல், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் நுாருல் ஜமான், தொகுதி செயலாளர் அக்பர் அலி, தொகுதி செயற்குழு உறுப்பினர் பக்ருதீன், துணைத் தலைவர்கள் முகைதீன் பாரூக், ஹாஜா அலாவுதீன், பொருளாளர் கலீல் ரகுமான், செயற்குழு உறுப்பினர் அகமதுநதீர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். இணைச் செயலாளர் ஹமீது பைசல் நன்றி கூறினார்.
கீழக்கரை நகர் பகுதி முழுவதும் குடிநீர் பைப் லைன் அமைப்பதற்காக தோண்டப்பட்ட குழாய்கள் பல இடங்களில் மீண்டும் சரி செய்யாமல் சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவர்கள், வழிபாட்டு தலங்களுக்கு செல்வோர் சிரமப்படுவதால் சீரமைக்க வேண்டும். கீழக்கரை ஏர்வாடி முக்கு ரோட்டில் ஒரு மாதமாக எரியாமல் உள்ள ஹைமாஸ் விளக்குகளை எரிய வைக்கவும், நகரில் சுற்றித் திரியும் வெறிநாய்களை கட்டுப்படுத்தவும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.