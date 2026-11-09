கழிவுநீர் தேங்காமல் இருக்க நடவடிக்கை: நீதிபதி ஆய்வு
கழிவுநீர் தேங்காமல் இருக்க நடவடிக்கை: நீதிபதி ஆய்வு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:28 PM
*தினமலர் செய்தி எதிரொலி
முதுகுளத்துார்: தினமலர் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக முதுகுளத்துார் பேரூராட்சி கடலாடி ரோட்டில் கழிவுநீர் தேங்கியிருந்த பகுதியில் வட்ட சட்டப்பணிகள் குழு தலைவரான சார்பு நீதிபதி வேலுச்சாமி ஆய்வு செய்தார்.
முதுகுளத்துார் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட மறவர் தெரு, காவல்காரன் சந்து, கடலாடி ரோடு பகுதியில் 200க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர். இங்கு வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் கழிவுநீர் செல்வதற்காக ரோட்டோரத்தில் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டு கழிவுநீர் செல்கிறது. கால்வாயில் முழுவதும் கழிவுநீர் செல்லாததால் தேங்கி ரோட்டில் ஓடுகிறது.
இதனால் ரோட்டில் கழிவுநீர் குளம் போல் தேங்கியுள்ளதால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்பட்டு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. இவ்வழியே வரும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். இதுகுறித்து தினமலர் நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியானது. இதன் எதிரொலியாக முதுகுளத்துார் நீதிமன்றத்தின் வட்ட சட்டப்பணிகள் குழு தலைவரான சார்பு நீதிபதி வேலுச்சாமி ரோட்டில் கழிவுநீர் தேங்கியுள்ள பகுதியில் ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது இனி வரும் நாட்களில் கழிவுநீர் தேங்காமல் இருக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பேரூராட்சி அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கினார். உடன் செயல் அலுவலர் செல்வராஜ் உட்பட பேரூராட்சி பணியாளர்கள் இருந்தனர். செய்தி வெளியிட்ட தினமலர் நாளிதழுக்கு மக்கள் நன்றி தெரிவித்தனர்.