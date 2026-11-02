தாழ்வாக செல்லும் மின்கம்பிகள் உரசாமல் இருக்க கற்கள் கட்டி தொங்கவிடும் அவலம்
தாழ்வாக செல்லும் மின்கம்பிகள் உரசாமல் இருக்க கற்கள் கட்டி தொங்கவிடும் அவலம்
UPDATED : நவ 01, 2026 11:29 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:47 PM
திருவாடானை: திருவாடானை அருகே ஆதியாகுடி தொடக்கபள்ளி அருகே தாழ்வாக செல்லும் மின்கம்பிகள் உரசாமல் இருப்பதற்காக கற்கள் கட்டி தொங்கவிடபட்டுள்ளன.
ஆதியாகுடி கிராமத்தில் சில இடங்களில் மின்கம்பிகள் தாழ்வாக செல்கின்றன. இக் கம்பிகள் ஒன்றோடு ஒன்று உரசாமல் இருக்க மின்வாரியத்தினர் ஒரு புதிய யுக்தியை கையாண்டுள்ளனர். அதன்படி இரு செங்கற்களை கயிற்றால் கட்டி மின்கம்பிகளில் தொங்கவிட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் காற்றில் கம்பிகள் அசைந்தாலும் அவை ஒன்றுக்கொன்று உரசாமல் இருக்கும் எனநம்பி இந்த வேலையை மின்வாரியத்தினர் செய்துள்ளனர். இது போல் கல்லுார் அருகே கம்பிகள் ஒன்றோடு ஒன்று உரசாமல் இருக்க பனை மட்டைகளை கட்டி வைத்திருந்த சம்பவமும் குறிப்பிடதக்கது. இது போன்ற தற்காலிக முறைகளை கையாளுவது மக்கள் மத்தியில் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆண்டாவூரணி அருகே மணலுார் பகுதியில் தாழ்வாக சென்ற மின்கம்பி உரசிய விபத்தில் ஒரு சிறுவன் உட்பட 2 பேர் காயமடைந்தனர். பாதுகாப்பான முறையில் கம்பிகளில் கற்களை தொங்க விடுவது மக்கள் இடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கயிறு அறுந்து விழுந்தால் நடந்து செல்பவர்கள் மீது விழுந்து விபத்து நடக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே மின்வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.