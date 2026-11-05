ராமநாதபுரத்தில் மிரட்டும் தெருநாய்கள்: மக்கள் பீதி
ராமநாதபுரத்தில் மிரட்டும் தெருநாய்கள்: மக்கள் பீதி
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:42 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் ரோட்டில் நடந்துவரும்போது உணவிற்காக பின்னால் துாரத்துவதால் மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர்.
ராமநாதபுரம் நகர், புறநகர் பகுதிகளில் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கை பெயரளவில் மட்டுமே உள்ளதாக மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
இரவு, பகல் நேரத்தில் போக்குவரத்து மிகுந்த மதுரை ரோடு, ராமேஸ்வரம், அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை ரோட்டில் தெருநாய்கள் கூட்டமாக திரிகின்றன. கைப்பையுடன் நடந்துசெல்பவர்களிடம் உணவிற்காக பின்னால் செல்வதால் மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர்.
இரவில் ரோட்டில் நடந்துசெல்வதற்கு சிறுவர்கள், பெண்கள் மிகவும் சிரமப்பட வேண்டியுள்ளது. விபத்திற்கு முன்னதாக தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்த நகாரட்சி, ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.